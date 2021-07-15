Просроченная дебиторская задолженность организаций выросла почти до 8 млрд рублей

Просроченная дебиторская задолженность (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) за январь—май увеличилась на 3% до 7 млрд 993,5 млн рублей (за май — на 0,4%), свидетельствуют данные официальной статистики.





Внешняя просроченная дебиторская задолженность за пять месяцев увеличилась на 11,6% до 997,7 млн рублей (за май — на 2,9%). В целом внешняя дебиторская задолженность за январь—май выросла на 3,8% до 13 млрд 117,3 млн рублей, по сравнению с 1 мая — на 1,3%.

Дебиторская задолженность на 1 июня составила 53 млрд 265,5 млн рублей, или на 6,2% больше, чем на 1 января, и на 3% больше показателя на 1 мая.

Просроченная кредиторская задолженность организаций за январь—май 2021 года выросла на 2,2% до 7 млрд 608 млн рублей, за май — уменьшилась на 2%.

Кредиторская задолженность на 1 июня составила 66 млрд 617,6 млн рублей, или на 8,3% больше, чем на 1 января, и на 1,6% больше по сравнению с показателем на 1 мая.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала года снизилась на 0,2% до 1 млрд 15,8 млн рублей, за май — на 1,6%. В целом внешняя кредиторская задолженность за пять месяцев выросла на 4,8% (до 13 млрд 682,7 млн), по сравнению с 1 мая — на 2,6%.

Задолженность организаций по кредитам и займам на 1 июня составила 95 млрд 862 млн рублей. Это на 1,1% меньше, чем на 1 января, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на 1 мая.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций на 1 июня составила 2 млрд 336,7 млн рублей. С начала года она уменьшилась на 15,7%, по сравнению с показателем на 1 мая — на 1,9%.

Как сообщалось, Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий стратегических отраслей экономики. По сведениям БелаПАН, соответствующий проект указа уже подготовлен. Его планируют принять «в целях создания условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики». Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия осуществлять эмиссию облигаций.

За счет средств от размещения облигаций агентство приобретает активы банков, «сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики», говорится в проекте указа. После выкупа долгов предприятий у банков агентство, согласно проекту госрешения, сможет предоставлять заемщикам отсрочку (рассрочку) погашения основного долга и процентов за пользование кредитами.

Правительство в феврале объявило о планах по уменьшению долгов промышленных предприятий. «Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства. Он подчеркнул, что «в целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий».

«Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку», — заявил Головченко.

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