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Верховная рада уволила главу МВД Авакова
Источник материала: Навiны
Украинский парламент уволил сегодня министра внутренних дел Арсена Авакова.
Постановление об отставке поддержал 291 народный избранник.
Не исключено, что его приемником станет нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский.
Отметим, что в своей должности Аваков работал с 22 февраля 2014 года.
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Украинский парламент уволил сегодня министра внутренних дел Арсена Авакова.
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