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Годовалый ребенок выпал из окна в Кобрине

15.07.2021 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине из окна выпал годовалый мальчик. Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Утром 14 июля из больницы поступила информация о госпитализации ребенка. По предварительным сведениям, мальчик был дома с семьей. Когда он остался без присмотра, влез на подоконник, оперся о москитную сетку и, не удержавшись на ногах, выпал из открытого окна на первом этаже. Мама мальчика вызвала скорую помощь, которая доставила его с травмами в больницу. По словам женщины, весь день она была рядом с сыном. Незадолго до произошедшего подошла к холодильнику за продуктами. Отец мальчика в это время спал.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительным сведениям, мальчик был дома с семьей. Когда он остался без присмотра, влез на подоконник, оперся о москитную сетку и, не удержавшись на ногах,...
 
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