БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности

Источник материала: БелТА

Вступительная кампания в высшие учебные заведения страны стартует 20 июля. Вузы ежегодно актуализируют учебные планы и предлагают абитуриентам новые специальности. Автотракторный факультет Белорусского национального технического университета не исключение. О новшествах этого года корреспонденту БЕЛТА рассказал декан факультета, доктор технических наук Денис Капский.

"В этом году университет планирует на все формы обучения набрать 4435 человек. Есть небольшое увеличение набора на дневную бюджетную форму - на 10 человек, а также практически на 100 человек - на бюджетную заочную форму. Немного сократился набор на дневное платное обучение - на 136 человек. Но вместе с тем общая цифра приема практически осталась на уровне прошлого года", - рассказал Денис Капский.

По его словам, абитуриенты могут подать документы на более чем 100 специальностей и направлений. "Новые специальности - "промышленный дизайн (транспортных средств)" на автотракторном факультете, "промышленный дизайн (производственного оборудования)" на факультете технологий управления и гуманитаризации, "инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям)" на военно-техническом факультете и факультете транспортных коммуникаций. Это достаточно востребованные специальности. Также в этом году на автотракторном факультете открыт набор на заочную сокращенную форму обучения по двум специальностям: "транспортная логистика (автомобильный транспорт)" и "организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте", - отметил декан.





Новшеством этого года является прием документов на автотракторный факультет на заочную форму обучения на полный срок по специальности "техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)". "Конечно, разрабатываются новые специальности. Уже прошло первое чтение обновленного Кодекса об образовании. Вскоре он будет одобрен. В связи с этим в 2022 году будет введен новый классификатор, и каждая специальность получит новую окраску, новое название и второе дыхание. Пройдет трансформация практически всех специальностей", - продолжил Денис Капский.

Декан уверен: автотракторный факультет - лучший способ для молодого человека проектировать свою жизнь самому. "Обучающие технологии, обгоняющие время, позволят повысить скорость накопления знаний. Опытные преподаватели уточнят и конкретизируют обучение каждого студента по индивидуальному запросу, сформируют навык работать самостоятельно и учиться всю жизнь, причем в разных условиях футуристического развития в любом из направлений - конструкторском, инженерно-экономическом, эксплуатационном, транспортно-логистическом, юридическом, дизайнерско-креативном - в любой из многогранных сфер транспортной деятельности", - подчеркнул он.





Динамично меняются система автомобильной промышленности и реальный сектор экономики. Возникает много специальностей "на грани" - симбиоз классических направлений и "синтетических" знаний. "Мы опережаем время. Только за последние пять лет открыты специальности "электрический и автономный транспорт", "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем" (бакалавриат), "безопасность дорожного движения и аудит", "инженерный бизнес" (магистратура). Мы создаем ультрасовременного специалиста и готовим его к новой реальности с учетом тотального проникновения IT-систем и IT-гаджетов в нашу жизнь", - сказал Денис Капский.

Любой специалист с базовым образованием может доучиться в магистратуре. "Целевой аудиторией магистратуры являются две категории абитуриентов. В первую очередь, это выпускник, который хочет углубить специализацию и повысить уровень подготовки. Во-вторых, это специалист, уже имеющий опыт работы и четко понимающий, как достроить или изменить с помощью магистратуры свою образовательную траекторию для дальнейшего профессионального, в том числе карьерного, роста, - пояснил декан.- Модульный принцип построения типовых учебных планов и наличие дисциплин по выбору позволят магистранту двигаться в нужном направлении развития своей деятельности. Уровень его возможностей для дальнейшего обучения нами определяется во время вступительного экзамена. И мы даем варианты для выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития человека по концепции "образование через всю жизнь" после окончания бакалавриата (специалитета). А именно - пойти в магистратуру, чтобы углубить свои знания по освоенному направлению подготовки, кардинально изменить образовательную траекторию. К примеру, экономист поступает в магистратуру по транспорту, конструктор по тракторостроению идет в магистратуру на цифровую логистику транспорта, инженер решает стать финансистом или юристом".





Традиционно на всех факультетах БНТУ стопроцентное распределение. "По некоторым специальностям у нас доходит до 2,5-3 заявок на человека на распределение. Востребованы у заказчика практически все специальности БНТУ. Тем более что у нас ориентация на промышленность. Это прикладные специальности инженерного характера, особенно с точки зрения машиностроения, автомобилестроения, приборостроения, развития строительного комплекса, ЖКХ. Конечно же, заинтересованность заказчика в новых кадрах есть. Кроме того, на производствах работают филиалы кафедр, за время учебы студент проходит практику. К нему могут присмотреться, взять его на работу и предложить достойное место. Также студент может трудоустроиться в свободное от учебы время по своей профессии", - пояснил Денис Капский.

Автотракторный - факультет с именем. Его хорошо знают, и многие студенты целенаправленно подают документы именно сюда. Декан факультета убежден: такую высокую планку удается держать благодаря профессорско-преподавательскому составу, который совмещает преподавание и практику. "Факультет постоянно меняет направления своей деятельности по первой и второй ступени высшего образования. Кстати, в этом году набор в магистратуру уже закончился и в очередной раз продемонстрировал, что молодые люди хотят продолжать обучение на новой ступени. Кроме того, мы сейчас взяли вектор на улучшение материально-технической базы и ведем последние 5-7 лет активную работу в этом направлении. Думаю, к 2025 году факультет значительно трансформируется и будет оснащен суперсовременным оборудованием: испытательным, лабораторным, в рамках зеленой энергетики, альтернативных видов топлива, использования различных силовых агрегатов, проектирования беспилотных транспортных средств, виртуального обучения и многого другого", - акцентировал внимание декан.

Денис Капский уточнил, что транспортная сфера меняется. Появляются новые технологии, методы перемещения, способы управления движением и его регулирования, инновационная техника (беспилотники, электромобили). "Поэтому, конечно, наша функция - формировать у выпускников новые навыки и, самое главное, желание самостоятельно учиться всю жизнь. Они должны в разных условиях открывать постоянно новые горизонты своего развития, опережая время", - заключил он.

Светлана СУХАРКО,

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