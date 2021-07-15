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Пенсионерка заблудилась в лесу в Мозырском районе

15.07.2021 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе спасатели нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

14 июля в 16.05 на пульт 101 поступила информация от женщины о том, что она потерялась в лесу вблизи деревни Свириновка. Как выяснилось, пенсионерка 1945 года рождения по пути на дачу зашла в лес за ягодами и заблудилась.

На поиски оперативно отправились спасатели Мозырского горрайотдела по ЧС, сотрудники РОВД, лесничий Боковского лесничества, ПАСО областного управления МЧС. Спасатели держали связь по телефону с потерявшейся, выяснили приблизительное ее местонахождение и приняли решение разбить местность на секторы для поиска.

В 19.18 пенсионерку нашли, госпитализация ей не потребовалась.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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14 июля в 16.05 на пульт 101 поступила информация от женщины о том, что она потерялась в лесу вблизи деревни Свириновка. Как выяснилось, пенсионерка 1945 года рождения по...
 
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