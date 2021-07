Вынікі 14 ліпеня: 8 праваабаронцаў «Вясны» зьмешчаныя пад варту, ператрусы адбыліся ў 23 арганізацыях

Источник материала: Свабода

14 ліпеня па ўсёй Беларусі сілавікі затрымалі адзінаццаць праваабаронцаў-вясноўцаў, а таксама два былых сябры «Вясны». Восем праваабаронцаў затрыманыя ў рамках крымінальных спраў па ч. 1 і 2 арт. 342 (арганізацыя і фінансаваньне групавых дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак) і ч. 2 арт. 243 Крымінальнага кодэксу (ухіленьне ад выплаты падаткаў) на 72 гадзіны.

Таксама на 72 гадзіны затрымалі жонку Уладзімера Лабковіча Ніну Лабковіч. Яна — дырэктарка аб’яднаньня інвэстараў Angels Band.

Пасьля ператрусаў і допытаў вызвалілі праваабаронцу «Вясны» з Барысава Алега Мацкевіча, праваабаронцу са Смаргоні Алеся Дзергачова, былога сябра «Вясны» з Воршы Васіля Леўчанкава, праваабаронцу і рэдактара Orsha.eu Ігара Казьмерчака.

Лёс былой сяброўкі «Вясны» Марыны Статкевіч з Барысава высьвятляецца.

«Белсат» даведаўся, што 14 ліпеня міліцыянты правялі ператрусы ў кватэры старшыні і намесьніка старшыні моладзевай арганізацыі «Новые лица». У іх забралі статут арганізацыі, дакумэнты, чэкі за старыя пераводы не зьвязаныя з арганізацыяй. «Вясна» даведалася, што ператрус учынілі і ў «Офісе дапамогі і падтрымкі занятасьці моладзі «ЮларКансалт».

Без прысутнасьці ўдзельнікаў ініцыятывы Youth Labour Rights правялі ператрус у офісе гэтай арганізацыі. Яе заснавальніца і дырэктарка Крысьціна Рыхтэр пацьвердзіла факт ператрусу, паведаміўшы, што даведалася пра яго ад арэндадаўцы памяшканьня. У якой справе прыходзілі з ператрусам — невядома.

Пра ператрус па юрыдычным адрасе ПЭН-цэнтру заявіла яго кіраўніца Тацяна Нядбай. Паводле яе інфармацыі, у дачыненьні да арганізацыі прымяняецца 9 артыкулаў Крымінальнага кодэксу.

