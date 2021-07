Міністэрства юстыцыі Беларусі ініцыявала прыпыненьне дзейнасьці руху «За свабоду»

Источник материала: Свабода

Улады Беларусі ініцыявалі ліквідацыю руху «За свабоду», які паўтара дзясятка гадоў таму запачаткаваў экс-кандыдат у прэзыдэнты на выбарах 2006 году Аляксандар Мілінкевіч.

Як пацьвердзіў Свабодзе кіраўнік арганізацыі Юрась Губарэвіч, Вярхоўны суд пачаў грамадзянскую справу на падставе позвы Міністэрства юстыцыі да праваабаронча-асьветніцкага грамадзкага аб’яднаньня «Рух «За свабоду» аб прыпыненьні дзейнасьці.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);