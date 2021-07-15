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Власти РБ хотят приостановить деятельность движения «За Свободу»

15.07.2021 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу». Об этом сообщил на странице в фейсбуке глава движения Юрий Губаревич.

Напомним, 14 июля в офисе организации прошел обыск.

 
 
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Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу». Об этом сообщил на странице в фейсбуке глава движения Юрий...
 
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