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15 июля силовики снова пришли в офис "Нашай Нівы"
Источник материала: Партизан
А героев материалов издания склоняют заявить, что журналисты им платили.
Редакция заявляет:
"Наша Нива" - независимое СМИ, в своей работе мы всегда руководствовались законом и журналистскими стандартами, мы никогда не платили героям публикаций, не склоняли их к никаким действиям, мы объективно освещали то, что происходит в Беларуси и за рубежом.
Напомним, 8 июля были задержаны четверо нашенивцев - Егор Мартинович, Андрей Дынько, Андрей Скурко и Ольга Ракович, а в офисе и квартирах редакторов прошел обыск.
Задержанные продолжают находиться в изоляторе на Окрестина в статусе подозреваемых в организации действий, нарушающих общественный порядок. Правозащитники признали задержанных нашенивцев политзаключенными.
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А героев материалов издания склоняют заявить, что журналисты им платили.
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