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Минюст инициирует приостановку регистрации Движения "За свободу"

15.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции Беларуси инициирует приостановку деятельности оппозиционного движения "За свободу".

Минюст инициирует приостановку регистрации Движения "За свободу"
"Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Республики Беларусь к правозащитно-просветительному общественному объединению "Движение "За свободу" о приостановлении деятельности", - говорится в документе, который лидер движения Юрий Губаревич разместил в четверг на своей странице в Facebook. 

В документе сказано, что в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначен опрос на 19 июля в помещении Верховного суда, на который представителю  движения необходимо явиться с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле. 

В среду в офисе организации в Минске прошел обыск. Обыск был проведен также дома у одного из руководителей организации Виктора Янчуревича. 

Напомним, что Юрий Губаревич является представителем Светланы Тихановской по работе с регионами. 
 
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство юстиции Беларуси инициирует приостановку деятельности оппозиционного движения "За свободу".
 
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