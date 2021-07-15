"Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Республики Беларусь к правозащитно-просветительному общественному объединению "Движение "За свободу" о приостановлении деятельности", - говорится в документе, который лидер движения Юрий Губаревич разместил в четверг на своей странице в Facebook.





В документе сказано, что в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначен опрос на 19 июля в помещении Верховного суда, на который представителю движения необходимо явиться с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле.





В среду в офисе организации в Минске прошел обыск. Обыск был проведен также дома у одного из руководителей организации Виктора Янчуревича.





Напомним, что Юрий Губаревич является представителем Светланы Тихановской по работе с регионами.