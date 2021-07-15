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Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе

15.07.2021 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США заговорили о бомбардировке Кубы. Скандальное заявление сделал мэр Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе

Выступая в эфире телеканала Fox News, американский градоначальник призвал президента Байдена рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по карибской стране. По его словам, властям следует изучить возможность «создания коалиции» с тем, чтобы осуществить «на Кубе военные действия». Правда, позже в интервью уже другому телеканалу мэр начал оправдываться тем, что не призывал к авиаударам, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.

Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе

Напомним, власти Кубы убеждены, что к антиправительственным акциям в стране причастны Штаты. По их мнению, именно американцы виновны в разжигании протестов, они же финансировали демонстрации и координировали их в соцсетях.

 
 
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Новости США. В США заговорили о бомбардировке Кубы. Скандальное заявление сделал мэр Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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