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В конгрессе США просят Байдена лично встретиться с Тихановской

15.07.2021 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Палате представителей США 14 июля учрежден двухпартийный кокус (объединение политиков) «Друзья Беларуси». Его создателями выступили конгрессмены Билл Китинг и Марси Каптур (Демократическая партия), а также Крис Смит и Джо Уилсон (Республиканская партия).

В конгрессе США просят Байдена лично встретиться с Тихановской

Сообщивший об этом на своей странице в «Твиттере» Китинг также разместил фотокопию письма к президенту Джо Байдену, в котором учредители кокуса просят главу государства лично встретиться с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской во время ее визита в США, предположительно, в июле.

«Мы считаем, что встреча с госпожой Тихановской, демократическим борцом за свободу в изгнании, которая повела за собой масштабное движение с женщинами во главе и выступила против диктатора, продемонстрировало бы непоколебимую приверженность Америки демократическим институтам в трансатлантических отношениях, — говорится в письме. — Ваша встреча также стала бы сигналом нелегитимному режиму Лукашенко, что подавление прав человека, фальсификация прошлогодних выборов, принудительная посадка [самолета Ryanair] и арест активиста и журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги неприемлемы в глазах международной общественности».

Учредители кокуса отметили, что 9 августа 2020 года произошел «поворотный момент для белорусского демократического движения», однако его «удачи, трудности и сама борьба длятся более четверти века, которые Лукашенко находится у власти».

Благодаря тому, что «Лукашенко укреплял экономику советского образца и подмял под себя силы правопорядка», стал возможным «беспрецедентный уровень государственных репрессий — от ограничения свободы слова и собраний до тюремных заключений и прямого насилия».

Авторы письма убеждены, что встреча Байдена и Тихановской станет «сигналом Лукашенко, его союзникам и всему миру, что США не мирятся с политическими репрессиями и государственным насилием, подобным тому, что происходит в Беларуси». Кроме того, эта встреча «поможет вновь призвать к освобождению более 550 политических заключенных».

«Без видимой поддержки западных демократий диктаторы не будут знать пределов и демократические ценности продолжат подавляться», — подчеркнули учредители кокуса «Друзья Беларуси».

9 июля глава кабинета представителей Тихановской экс-дипломат Валерий Ковалевский сообщил, что визит белорусского демократического лидера в США запланирован на вторую половину июля. По его словам, ожидаются встречи в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе США.

«Мы сейчас согласовываем последние детали, уточняем даты, — сказал Ковалевский. — Один из самых часто задаваемых вопросов: когда уже Светлана Тихановская посетит США? И, безусловно, ожидание такое, что она обязательно должна встретиться с президентом Джо Байденом. И мы, безусловно, тоже рассчитываем на это, работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась».

Представитель Тихановской считает, что продвижение демократии и борьба за права человека в Беларуси отвечает стратегическим интересам США, а это то, что «сейчас происходит в Беларуси в чистом виде».

Экс-кандидат в президенты, по его словам, намерена информировать американскую сторону о том, что происходит в Беларуси, «как белорусы сражаются за свое достоинство, свой выбор и права». «Мы хотим добиться того, чтобы США еще больше приоритизировали белорусскую проблематику в своей внешнеполитической деятельности, чтобы подключались по максимуму международные механизмы», — отметил Ковалевский.

Кроме того, по его словам, на встречах речь будет идти о поддержке белорусского гражданского общества, независимых СМИ и в целом пострадавших от репрессий граждан.

В кабинете Тихановской рассчитывают, что США «будут включать свои дипломатические ресурсы для воздействия на Россию в контексте ее влияния на суверенитет Беларуси». «Мы хотим показать, что Беларусь будущего — это страна, у которой прекрасные перспективы», — заявил Ковалевский.

 

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В Палате представителей США 14 июля учрежден двухпартийный кокус (объединение политиков) «Друзья Беларуси». Его создателями выступили конгрессмены Билл Китинг и...
 
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