Литовские пограничники продолжают ловить десятки нелегальных мигрантов

По предварительным данным Службы охраны государственной границы Литвы, за минувшие сутки было задержано 57 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой.



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Больше всего таких мигрантов (37) было задержано на территории Шальчининкского района. Среди них было 16 человек, которые представились чеченцами и дагестанцами.

В этой же группе были 17 афганца и четыре индуса. Лишь у меньшей части задержанных были документы, пишет delfi.lt .

По сообщению СОГГЛ, при задержании некоторые нелегалы вели себя грубо, сразу же не подчинялись командам пограничников, пытались сбежать. Пограничники их догнали и задержали. Двух из них удалось задержать с помощью пилотов вертолета.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовцами было задержано более 1 795 мигрантов (в 22 раза больше, чем в прошлом году).