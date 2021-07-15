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В Колумбии изъяли большую партию наркотиков. Наркоторговцам не удалось скрыться

15.07.2021 12:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В Колумбии изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о более чем 5 тоннах кокаина стоимостью 185 миллионов долларов.

В Колумбии изъяли большую партию наркотиков. Наркоторговцам не удалось скрыться

Белый порошок был расфасован в более чем 230 брекетов. Часть опасного груза обнаружили на скоростном катере, остальной – на берегу, спрятанный в растительности. Наркоторговцы пытались скрыться от преследования. Однако попытка не удалась.

В Колумбии изъяли большую партию наркотиков. Наркоторговцам не удалось скрыться

По предварительным данным, контрабанда принадлежала группировке, которую возглавляет самый разыскиваемый подозреваемый в незаконном обороте наркотиков в Колумбии. Ведется расследование.

 
 
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Новости Колумбии. В Колумбии изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о более чем 5 тоннах кокаина стоимостью 185...
 
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