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Доллар подпрыгнул от инфляционного «шока»

15.07.2021 12:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар подпрыгнул от инфляционного «шока»
Иллюстративное фото
Доллар на форексе подорожал максимально за месяц и приблизился к рекордным с апреля значениям на фоне статистики по инфляции в США, показавшей новые рекорды роста цен.

Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, прибавил 0,57% и поднялся до отметки 92,78 пункта, не дотянув 0,6 пункта до нового пика с 6 апреля.

Курс евро к доллару упал на 0,7% и обновил 3-месячный минимум - 1,1778 доллара за евро на 23.14 мск.
Как сообщил американский Минтруд, в июне темпы потребительской инфляции ускорились до 5,4% и обновили 13-летний рекорд.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные товары, такие как продовольствие и топливо, разогналась до 4,5%, чего статистика не видела с 1991 года.

Темпы роста цен на товары достигли 7,9% и стали максимальными с января 1981 года.


Цифры по инфляции производят «шоковое» впечатление, говорит Джейми Гокс, управляющий партнер Harris Financial Group.

За месяц индекс потребительских цен вырос на 0,9% - почти вдвое быстрее консенсус-прогноза, (0,5%), продукты питания подорожали на 0,8%, а бензин - на 2,5%.

Рекордный за 70 лет статистики рост цен продолжается на рынке подержанных автомобилей, которые подорожали еще на 10,5% за июнь и 42,5% год к году на фоне дефицита чипов и проблем с производством у автозаводов.

Хотя ФРС продолжает придерживаться линии на то, что скачок инфляции временный, рынок готовится к ужесточению политики: фьючерсы на ставку ФРС снова закладывают первое повышение в конце 2022 года, хотя на прошлой неделе отступали от соответствующих уровней.

Инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы, но спуск с пиков не будет быстрым, поскольку карманы потребителей «набиты деньгами», а экономика переживает бум, говорит главный экономист ING Джеймс Найтли:

«Спрос, похоже, превышает возможности экономики, учитывая шрамы пандемии, сбои цепочек поставок и дефицит рабочих».


Все это заставит ФРС уже в этом году начать сворачивать программу выкупа активов, в рамках которой американский ЦБ закачивает в рынки по 120 млрд долларов в месяц, что в свою очередь поддержит доллар, считает Найтли.
 
 
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Темпы роста цен на товары в США достигли 7,9% и стали максимальными с января 1981 года.
 
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