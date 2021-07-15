Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Спрос, похоже, превышает возможности экономики, учитывая шрамы пандемии, сбои цепочек поставок и дефицит рабочих».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар подпрыгнул от инфляционного «шока» Темпы роста цен на товары в США достигли 7,9% и стали максимальными с января 1981 года.

Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, прибавил 0,57% и поднялся до отметки 92,78 пункта, не дотянув 0,6 пункта до нового пика с 6 апреля.Курс евро к доллару упал на 0,7% и обновил 3-месячный минимум - 1,1778 доллара за евро на 23.14 мск.Как сообщил американский Минтруд, в июне темпы потребительской инфляции ускорились до 5,4% и обновили 13-летний рекорд.Базовая инфляция, не учитывающая волатильные товары, такие как продовольствие и топливо, разогналась до 4,5%, чего статистика не видела с 1991 года.Темпы роста цен на товары достигли 7,9% и стали максимальными с января 1981 года.Цифры по инфляции производят «шоковое» впечатление, говорит, управляющий партнер Harris Financial Group.За месяц индекс потребительских цен вырос на 0,9% - почти вдвое быстрее консенсус-прогноза, (0,5%), продукты питания подорожали на 0,8%, а бензин - на 2,5%.Рекордный за 70 лет статистики рост цен продолжается на рынке подержанных автомобилей, которые подорожали еще на 10,5% за июнь и 42,5% год к году на фоне дефицита чипов и проблем с производством у автозаводов.Хотя ФРС продолжает придерживаться линии на то, что скачок инфляции временный, рынок готовится к ужесточению политики: фьючерсы на ставку ФРС снова закладывают первое повышение в конце 2022 года, хотя на прошлой неделе отступали от соответствующих уровней.Инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы, но спуск с пиков не будет быстрым, поскольку карманы потребителей «набиты деньгами», а экономика переживает бум, говорит главный экономист INGВсе это заставит ФРС уже в этом году начать сворачивать программу выкупа активов, в рамках которой американский ЦБ закачивает в рынки по 120 млрд долларов в месяц, что в свою очередь поддержит доллар, считает Найтли.