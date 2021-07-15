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Санкции действуют: власти сменили основателя санатория в Друскининкае

15.07.2021 12:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Санкции действуют: власти сменили основателя санатория в Друскининкае
Иллюстративное фото
Белорусское правительство передало функции основателя санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае другой госорганизации. Текст постановления Совмина №398 от 13 июля появился сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее санаторий находился в ведении Главного хозяйственного управления (ГХУ) Управления делами Лукашенко. В конце 2020-го ГХУ попало под санкции Евросоюза, поэтому счета санатория были заблокированы. Сотрудники учреждения несколько месяцев не могли получить зарплаты.

Теперь учредителем санатория назначен Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Счета санатория были разблокированы 1 июля. В СМИ связывали это с уходом Виктора Шеймана с поста управляющего управделами Лукашенко.
 
 
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