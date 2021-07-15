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Санкции действуют: власти сменили основателя санатория в Друскининкае
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ранее санаторий находился в ведении Главного хозяйственного управления (ГХУ) Управления делами Лукашенко. В конце 2020-го ГХУ попало под санкции Евросоюза, поэтому счета санатория были заблокированы. Сотрудники учреждения несколько месяцев не могли получить зарплаты.
Теперь учредителем санатория назначен Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Счета санатория были разблокированы 1 июля. В СМИ связывали это с уходом Виктора Шеймана с поста управляющего управделами Лукашенко.
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Ранее он подчинялся управделами Лукашенко.
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