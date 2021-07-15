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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санкции действуют: власти сменили основателя санатория в Друскининкае Ранее он подчинялся управделами Лукашенко.

Ранее санаторий находился в ведении Главного хозяйственного управления (ГХУ) Управления делами Лукашенко. В конце 2020-го ГХУ попало под санкции Евросоюза, поэтому счета санатория были заблокированы. Сотрудники учреждения несколько месяцев не могли получить зарплаты.Теперь учредителем санатория назначен Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.Счета санатория были разблокированы 1 июля. В СМИ связывали это с уходомс поста управляющего управделами Лукашенко.