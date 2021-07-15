ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие вредные привычки положительно влияют на наше здоровье

15.07.2021 12:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Какие вредные привычки положительно влияют на наше здоровье
Картинка носит иллюстративный характер
Многих из нас родители с детства учили не говорить плохие слова, не ругаться матом, не есть жвачки и многое другое. Но, как оказалось, эти и другие негативные, на первый взгляд вещи и действия, могут оказать пользу в работе нашего организма.

1. Матерные слова. По данным британских психологов из Кильского университета, произношение матерных слов помогает повысить болевой порог и уменьшить ощущение боли. Эти данные получены в ходе проведения исследования с участием добровольцев, на руки которых воздействовали водой с очень низкой температурой. Та группа участников, которой было позволено кричать и ругаться матом, смогла дольше выдержать испытания температурой, показав при этом более высокий болевой порог.

2. Жевательные резинки. Долгое время было принято считать, что жевательная резинка наносит вред зубам, разрушая их эмаль. Однако следуя данным специалистов Американской стоматологической ассоциации, жевание жвачки без сахара помогает снизить разрушение зубной эмали, предотвратить развитие кариеса, успокоить нервную систему и быстрее запомнить информацию.


3. Сплетни. С древних времён сплетники подвергались порицаниям и негативному к ним отношению. Но мало кто знает, что благодаря сплетням во времена, когда не существовали средства связи, сплетни были чуть ли не единственным способом передачи информации. И в настоящее время благодаря сплетням можно установить контакт с коллегами, “выпустить пар”, узнать что-то необычное о человеке.

4. Склонность к беспорядку. Сколько раз каждый из нас слышал от родителей, что беспорядок – это путь к хаосу, который негативно отразится на концентрации внимания и выполнении работы. Несмотря на сложившиеся стереотипы современные учёные смогли доказать, что творческий беспорядок повышает креативность, способствует развитию детского интеллекта (попробуй, отыщи игрушку в куче других), является источником вдохновения. Наведение же время от времени порядка в данном случае способствует улучшению настроения и самочувствия, сообщают учёные из Университета Клермонта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгое время было принято считать, что жевательная резинка наносит вред зубам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышли новые серии шоу «Ты мне (не) нравишься»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by