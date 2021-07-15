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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие вредные привычки положительно влияют на наше здоровье Долгое время было принято считать, что жевательная резинка наносит вред зубам.

По данным британских психологов из Кильского университета, произношение матерных слов помогает повысить болевой порог и уменьшить ощущение боли. Эти данные получены в ходе проведения исследования с участием добровольцев, на руки которых воздействовали водой с очень низкой температурой. Та группа участников, которой было позволено кричать и ругаться матом, смогла дольше выдержать испытания температурой, показав при этом более высокий болевой порог.Долгое время было принято считать, что жевательная резинка наносит вред зубам, разрушая их эмаль. Однако следуя данным специалистов Американской стоматологической ассоциации, жевание жвачки без сахара помогает снизить разрушение зубной эмали, предотвратить развитие кариеса, успокоить нервную систему и быстрее запомнить информацию.С древних времён сплетники подвергались порицаниям и негативному к ним отношению. Но мало кто знает, что благодаря сплетням во времена, когда не существовали средства связи, сплетни были чуть ли не единственным способом передачи информации. И в настоящее время благодаря сплетням можно установить контакт с коллегами, “выпустить пар”, узнать что-то необычное о человеке.Сколько раз каждый из нас слышал от родителей, что беспорядок – это путь к хаосу, который негативно отразится на концентрации внимания и выполнении работы. Несмотря на сложившиеся стереотипы современные учёные смогли доказать, что творческий беспорядок повышает креативность, способствует развитию детского интеллекта (попробуй, отыщи игрушку в куче других), является источником вдохновения. Наведение же время от времени порядка в данном случае способствует улучшению настроения и самочувствия, сообщают учёные из Университета Клермонта.