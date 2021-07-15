ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вязаные вещи – тренд сезона. Как и с чем их носить?

15.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вязаные вещи – тренд сезона. Как и с чем их носить?

Если вы нашли на даче вязаный картуз, для вас есть хорошие новости. Это сейчас писк сезона! Тренд на вязаные вещи актуален не только в холодный период. 


Например, трендовая вязаная жилетка отлично будет смотреться с базовой футболкой. Выбирайте свободный крой, чтобы не было жарко. Платье в сетку – это не только стильно, но и практично. В такой модели вам точно будет свежо, и выглядеть будете намного интереснее, чем в обычном кружевном платье. 

Вместо футболки с рисунком или стразами выбирайте трендовый вязаный топ. Летом его можно носить отдельно, а осенью и зимой –поверх рубашки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы нашли на даче вязаный картуз, для вас есть хорошие новости. Это сейчас писк сезона! Тренд на вязаные вещи актуален не только в холодный период.  Например,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуская рада культуры падвяла вынікі працы: дапамаглі звыш 600 творцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by