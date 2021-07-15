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Вязаные вещи – тренд сезона. Как и с чем их носить?
Источник материала: ОНТ
Если вы нашли на даче вязаный картуз, для вас есть хорошие новости. Это сейчас писк сезона! Тренд на вязаные вещи актуален не только в холодный период.
Например, трендовая вязаная жилетка отлично будет смотреться с базовой футболкой. Выбирайте свободный крой, чтобы не было жарко. Платье в сетку – это не только стильно, но и практично. В такой модели вам точно будет свежо, и выглядеть будете намного интереснее, чем в обычном кружевном платье.
Вместо футболки с рисунком или стразами выбирайте трендовый вязаный топ. Летом его можно носить отдельно, а осенью и зимой –поверх рубашки.
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Если вы нашли на даче вязаный картуз, для вас есть хорошие новости. Это сейчас писк сезона! Тренд на вязаные вещи актуален не только в холодный период. Например,...
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