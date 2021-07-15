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Баскетболисты «Милуоки» сравняли счет в финальной серии НБА против «Финикса»

15.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Милуоки» сравняли счет в финальной серии НБА против «Финикса»

Состоялся четвертый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

«Милуоки» во второй раз обыграл «Финикс» – 109:103. Счет в противостоянии стал равным – 2:2.

Лучшим игроком в составе победителей был Крис Миддлтон, который набрал 40 очков.

Напомним, финальная серия длится до 4 побед одной из команд.

Следующий матч «Милуоки» и «Финикс» сыграют 18 июля.

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Состоялся четвертый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. «Милуоки» во второй раз обыграл «Финикс» – 109:103. Счет в противостоянии стал...
 
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