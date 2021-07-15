ООН: Афганистану грозит гуманитарный кризис

Источник материала: ОНТ

Центральная Азия – в опасной близости к хаосу войны. В Афганистане не утихают ожесточенные бои правительственных сил и народного ополчения с отрядами «Талибана». Последний захватывает все больше территорий.

Движение талибов заявили, что взяли под контроль пропускной пункт на границе с Пакистаном. И фактически контролирует границы с Таджикистаном, Туркменистаном и Ираном.

ООН утверждает, что стране грозит гуманитарный кризис, там растет число беженцев. Обеспокоены ситуацией и страны шанхайской организации, они призывают стороны конфликта воздержатся от применения силы.

Так, Китай опасается, что на афганской территории могут обосноваться уйгурские сепаратисты. А талибы обещали бороться и с группировкой «Исламское государство», и с наркоторговлей, а также не допускать на свою территорию иностранные вооруженные группировки. Они расценивают это как оккупацию. И уже дали жесткий ответ турецким военнослужащим, которых Анкара и Вашингтон планировали оставить для охраны кабульского аэропорта.

Сегодня Талибан контролирует 250 уездов страны из практически 400.

США практически полностью завершили вывод войск из Афганистана.

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