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ООН: Афганистану грозит гуманитарный кризис
Источник материала: ОНТ
Центральная Азия – в опасной близости к хаосу войны. В Афганистане не утихают ожесточенные бои правительственных сил и народного ополчения с отрядами «Талибана». Последний захватывает все больше территорий.
Движение талибов заявили, что взяли под контроль пропускной пункт на границе с Пакистаном. И фактически контролирует границы с Таджикистаном, Туркменистаном и Ираном.
ООН утверждает, что стране грозит гуманитарный кризис, там растет число беженцев. Обеспокоены ситуацией и страны шанхайской организации, они призывают стороны конфликта воздержатся от применения силы.
Так, Китай опасается, что на афганской территории могут обосноваться уйгурские сепаратисты. А талибы обещали бороться и с группировкой «Исламское государство», и с наркоторговлей, а также не допускать на свою территорию иностранные вооруженные группировки. Они расценивают это как оккупацию. И уже дали жесткий ответ турецким военнослужащим, которых Анкара и Вашингтон планировали оставить для охраны кабульского аэропорта.
Сегодня Талибан контролирует 250 уездов страны из практически 400.
США практически полностью завершили вывод войск из Афганистана.
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Центральная Азия – в опасной близости к хаосу войны. В Афганистане не утихают ожесточенные бои правительственных сил и народного ополчения с отрядами «Талибана»....
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