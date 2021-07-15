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СК: 18-летний парень утонул в Червенском районе. Проводится проверка
Источник материала: ОНТ
В ночь с 13 на 14 июля в Червенском районе утонул 18-летний молодой человек,
Компания подростков отдыхала у озера возле деревни Натальевск.
По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи проводят проверку.
ФОТО: БЕЛТА
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В ночь с 13 на 14 июля в Червенском районе утонул 18-летний молодой человек, сообщили в Следственном комитете. Компания подростков отдыхала у озера возле деревни...
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