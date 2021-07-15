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Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

15.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 17-й этап. За четыре тура до окончания гонки лидирует словенец Тадей Погачар.

Он же стал победителем королевского горного этапа. 178 км он преодолел за 5 часов 3 минуты и 31 секунду. Для Погачара победа на этом этапе стала первой в желтой майке лидера.

В генеральной классификации он увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до 5 минут 39 секунд. Уже сегодня участники «Тур де Франс» выйдут на 18-й этап.

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На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 17-й этап. За четыре тура до окончания гонки лидирует словенец Тадей Погачар. Он же стал победителем королевского...
 
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