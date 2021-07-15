|
КГК выявил нарушения при строительстве жилья в Пинском районе
Источник материала: ОНТ
Дома по завышенным ценам – комитет госконтроля выявил нарушения в Пинском районе. Частные фирмы занимались строительством жилья, а дома «удорожались» незаметно для новоселов.
Нарушения вскрылись после проверки сметной документации – это сумма расходов, по которым строится дом.
Для многодетных семей, где государство выступает главным спонсором, составляется смета на строительство жилья – стоимость работ и материалов должна быть на уровне государственных цен.
Теоретически расходы ложатся на хозяев дома, а по факту на госбюджет.
Подрядчик ссылается на несоответствие цен – на бумаге одни, в реальной жизни – другие, хотя и свою вину признает. Специалисты госконтроля изучают деятельность еще двух строительных фирм.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дома по завышенным ценам – комитет госконтроля выявил нарушения в Пинском районе. Частные фирмы занимались строительством жилья, а дома «удорожались» незаметно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)