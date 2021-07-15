КГК выявил нарушения при строительстве жилья в Пинском районе

Источник материала: ОНТ

Дома по завышенным ценам – комитет госконтроля выявил нарушения в Пинском районе. Частные фирмы занимались строительством жилья, а дома «удорожались» незаметно для новоселов.

Нарушения вскрылись после проверки сметной документации – это сумма расходов, по которым строится дом.

Для многодетных семей, где государство выступает главным спонсором, составляется смета на строительство жилья – стоимость работ и материалов должна быть на уровне государственных цен.

Теоретически расходы ложатся на хозяев дома, а по факту на госбюджет.

Подрядчик ссылается на несоответствие цен – на бумаге одни, в реальной жизни – другие, хотя и свою вину признает. Специалисты госконтроля изучают деятельность еще двух строительных фирм.

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