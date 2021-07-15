В Будапеште появились экологически чистые граффити

Источник материала: ОНТ

Экологически чистые граффити, которые помогают дышать людям! В Будапеште на стенах домов появился необычный стрит-арт – в виде нарисованных деревьев.

Они исполнены специальной краской. В ее составе – уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они поглощают вредные вещества, превращая их в безобидные нитраты.

500 м² работы заменяют полтысячи деревьев. Проект венгерских авторов призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке растений в городах.

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