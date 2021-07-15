В Беларуси начинает действовать безвизовый въезд для вакцинации иностранцев

Источник материала: ОНТ

Привиться от COVID-19 в нашей стране могут граждане 73 республик. При этом есть ограничение: оставаться в Беларуси они смогут не дольше пяти суток.

Прививки делаются на платной основе и только в организациях, перечень которых определил Минздрав. Оставить заявку на вакцинацию нужно на специальном портале. Там же указать удобный город для приезда.

Чтобы прибыть в Беларусь, иностранцам достаточно паспорта и отрицательного ПЦР-теста.

Второй компонент вакцины делается в промежутке от 21 до 90 дней. Механизм действий остается таким же.

После полного курса вакцинации иностранцы получат сертификат.

Сейчас в Беларуси прививают двумя препаратами: российским «Спутником V» и китайским Синофармом.

Прививочные пункты работают в поликлиниках, больницах, на предприятиях, а также в крупных торговых центрах. Первую дозу вакцины уже получили более миллиона белорусов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram