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В Беларуси начинает действовать безвизовый въезд для вакцинации иностранцев
Источник материала: ОНТ
Привиться от COVID-19 в нашей стране могут граждане 73 республик. При этом есть ограничение: оставаться в Беларуси они смогут не дольше пяти суток.
Прививки делаются на платной основе и только в организациях, перечень которых определил Минздрав. Оставить заявку на вакцинацию нужно на специальном портале. Там же указать удобный город для приезда.
Чтобы прибыть в Беларусь, иностранцам достаточно паспорта и отрицательного ПЦР-теста.
Второй компонент вакцины делается в промежутке от 21 до 90 дней. Механизм действий остается таким же.
После полного курса вакцинации иностранцы получат сертификат.
Сейчас в Беларуси прививают двумя препаратами: российским «Спутником V» и китайским Синофармом.
Прививочные пункты работают в поликлиниках, больницах, на предприятиях, а также в крупных торговых центрах. Первую дозу вакцины уже получили более миллиона белорусов.
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Привиться от COVID-19 в нашей стране могут граждане 73 республик. При этом есть ограничение: оставаться в Беларуси они смогут не дольше пяти суток. Прививки делаются на...
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