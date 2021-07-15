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Почему вредно есть фрукты после еды? Будете удивлены!

15.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему вредно есть фрукты после еды? Будете удивлены!

Нет сомнения, что фрукты – это богатый источник полезных макро- и микроэлементов. Но есть их необходимо по определенным правилам, иначе употребление этих продуктов в пищу может нанести вред здоровью человека. Рассказываем, как есть фрукты без негативных последствий.


Фото: kremlinstom.ru

Многие любители фруктов употребляют их сразу после приема основной пищи, но так делать не стоит. Это не безопасно для здоровья. Лучше всего их есть в первой половине дня, предпочтительнее натощак. При употреблении в пищу фрукты задерживаются в желудке максимум полчаса, после чего переходят в тонкий кишечник. Там происходит процесс их переваривания. Но если при поступлении этих продуктов желудок полон, они в нем задерживаются, начинают бродить и образовывать излишние газы, что чревато появлением изжоги, а также увеличением патогенной микрофлоры.


Фото: kidpassage.com

Известный антрополог и диетолог из США Алан Уокер в результате множества проведенных исследований получил уникальную формулу употребления фруктов. По этой формуле можно рассчитать, в какое время лучше всего их есть и как комбинировать с другими продуктами. Выглядит данная схема следующим образом:

  1. Употреблять в пищу фрукты можно через два часа после овощей.
  2. Через три часа после обеда без мясных блюд.
  3. Через четыре часа после обеда, в рационе которого присутствует мясо.


Фото: kislovodskaya-celebnaya.ru

Фрукты не рекомендуется употреблять в вечернее время суток. Дело в том, что в это время замедляется метаболизм, в связи с чем содержащаяся во фруктах клетчатка и фруктоза не успевают перерабатываться. Это может привести к появлению жировых отложений и отечности.


Фото: pikabu.ru

Перечислим самые полезные фрукты для организма человека:

  1. Для желудочно-кишечного тракта и укрепления иммунитета очень полезны яблоки.
  2. Источником калия являются бананы. Они также способны понизить давление и нормализовать работу сердца.
  3. Снижает вес и укрепляет иммунитет лимон.
  4. Киви богаты различными витаминами. Полезны для системы пищеварения и укрепления иммунитета.
  5. Для нормализации обмена веществ стоит употреблять грейпфрут. Также он улучшает пищеварительные процессы.

 

По материалам сайта filuz.ru

Фото: kidpassage.com

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Нет сомнения, что фрукты – это богатый источник полезных макро- и микроэлементов. Но есть их необходимо по определенным правилам, иначе употребление этих...
 
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