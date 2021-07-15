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Почему вредно есть фрукты после еды? Будете удивлены!
Источник материала: ОНТ
Нет сомнения, что фрукты – это богатый источник полезных макро- и микроэлементов. Но есть их необходимо по определенным правилам, иначе употребление этих продуктов в пищу может нанести вред здоровью человека. Рассказываем, как есть фрукты без негативных последствий.
Многие любители фруктов употребляют их сразу после приема основной пищи, но так делать не стоит. Это не безопасно для здоровья. Лучше всего их есть в первой половине дня, предпочтительнее натощак. При употреблении в пищу фрукты задерживаются в желудке максимум полчаса, после чего переходят в тонкий кишечник. Там происходит процесс их переваривания. Но если при поступлении этих продуктов желудок полон, они в нем задерживаются, начинают бродить и образовывать излишние газы, что чревато появлением изжоги, а также увеличением патогенной микрофлоры.
Известный антрополог и диетолог из США Алан Уокер в результате множества проведенных исследований получил уникальную формулу употребления фруктов. По этой формуле можно рассчитать, в какое время лучше всего их есть и как комбинировать с другими продуктами. Выглядит данная схема следующим образом:
Фрукты не рекомендуется употреблять в вечернее время суток. Дело в том, что в это время замедляется метаболизм, в связи с чем содержащаяся во фруктах клетчатка и фруктоза не успевают перерабатываться. Это может привести к появлению жировых отложений и отечности.
Перечислим самые полезные фрукты для организма человека:
По материалам сайта
Фото: kidpassage.com
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Нет сомнения, что фрукты – это богатый источник полезных макро- и микроэлементов. Но есть их необходимо по определенным правилам, иначе употребление этих...
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