Личные знаки отличия в Беларуси. Что они означают и как их заслужить?

Источник материала: ОНТ

Наряду с государственными гербом, флагом и гимном, есть личные знаки отличия. Что они означают и как их заслужить?





Государственные награды – это особые знаки, которые вручают за выдающиеся заслуги. В их систему входят звание «Герой Беларуси», ордена, медали и почетные звания. В чистом виде ведомственных наград в нашей стране нет, но условно к ним можно отнести нагрудные знаки Вооруженных сил и других силовых структур.

Орден Отечества – это высший орден Республики Беларусь. Он имеет три степени. Вручают орден за отличные достижения в разных сферах, а еще – за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, обеспечении законности и правопорядка. Орден носится на левой стороне груди и при наличии других орденов располагается перед ними в порядке старшинства степеней.

Орденом Воинской Славы награждаются военнослужащие за исключительные заслуги в управлении войсками, поддержании их высокой боеготовности и профессиональной выучки. Орден носится на левой стороне груди и располагается после ордена Отечества.

Орден «За службу Родине» имеет три степени. Им награждаются военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета госконтроля.

Орденом «За личное мужество» награждаются граждане, которые проявили отвагу и личную храбрость при исполнении воинского долга, гражданской или служебной обязанности. Он носится на левой стороне груди и располагается после ордена «За службу Родине».

Медаль «За безупречную службу» имеет три степени. Ею награждаются военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета госконтроля, таможенных органов и прокуратуры, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет. Она носится на левой стороне груди и при наличии других медалей располагается в порядке старшинства степеней.

Медалью «За отвагу» награждают за личное мужество и отвагу, проявленные в боевой обстановке при защите Отечества и его государственных интересов, при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите конституционных прав граждан. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии орденов располагается после них.

Медаль «За спасенную жизнь» вручают за спасение людей во время чрезвычайных обстоятельств, сопряженных с риском для жизни. Она носится на левой стороне груди и при наличии других медалей располагается после медали «За отвагу».

Также за отличную службу сотрудникам ведомств вручают медали «За отличие в воинской службе», «За отличие в охране общественного порядка» и «За отличие в охране государственной границы».

Многие медали крепятся на колодке или планке. Это приспособление, которое представляет собой обтянутую орденской лентой прямоугольную подложку. Может быть исполнена на металлической, тканевой или пластмассовой основе.

Носить такие награды могут только те, кому они были вручены. Если это условие не соблюдается, то, согласно статье 23.44 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, за это можно получить предупреждение или штраф в размере до десяти базовых величин. А за незаконную покупку или сбыт наград грозит штраф в размере до пятидесяти базовых величин.

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