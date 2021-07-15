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Из-за жары участились несчастные случаи на водоемах
Источник материала: ОНТ
Жара не отступает. Многие находят спасение у воды. Прохлада освежает, но несчастных случаев все больше. Спасатели ежедневно выходят в рейды, беседуют с отдыхающими, рассказывают об опасности.
Самая сложная погода – на юге страны. С начала недели по Бресту стабильно за +30 °C. Каждый день в регионе у спасателей много работы.
Особо опасны так называемые «стихийные пляжи». Часто они расположены в труднодоступных местах, в случае ЧП это может сыграть роковую роль. Времени, чтобы вернуть с того света утонувшего – не более пяти минут.
Любителям «дикого» отдыха грозят штрафы. Но гораздо дороже стоят жизнь и здоровье, напоминают специалисты.
И рекомендуют выбирать оборудованные для купания места, их легко определить по раздевалкам, буям на воде и спасательным постам на берегу.
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Жара не отступает. Многие находят спасение у воды. Прохлада освежает, но несчастных случаев все больше. Спасатели ежедневно выходят в рейды, беседуют с отдыхающими,...
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