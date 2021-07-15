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Из-за жары участились несчастные случаи на водоемах

15.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара не отступает. Многие находят спасение у воды. Прохлада освежает, но несчастных случаев все больше. Спасатели ежедневно выходят в рейды, беседуют с отдыхающими, рассказывают об опасности.

Самая сложная погода – на юге страны. С начала недели по Бресту стабильно за +30 °C.  Каждый день в регионе у спасателей много работы.

Особо опасны так называемые «стихийные пляжи». Часто они расположены в труднодоступных местах, в случае ЧП это может сыграть роковую роль. Времени, чтобы вернуть с того света утонувшего – не более пяти минут.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС: «С начала года пожарной службой совершено 22 боевых выезда на спасение людей, а также поиски жертв сезонной опасности, работниками МЧС извлечено трое утонувших. А группами спасения совершено 13 боевых выездов, спасено четыре человека, один ребенок. К сожалению, еще четверо стали жертвами, они извлечены у воды. Уважаемые граждане, помните, что вода не прощает ошибок».

Любителям «дикого» отдыха грозят штрафы. Но гораздо дороже стоят жизнь и здоровье, напоминают специалисты.

И рекомендуют выбирать оборудованные для купания места, их легко определить по раздевалкам, буям на воде и спасательным постам на берегу.

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Теги: Брест
 
 
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Жара не отступает. Многие находят спасение у воды. Прохлада освежает, но несчастных случаев все больше. Спасатели ежедневно выходят в рейды, беседуют с отдыхающими,...
 
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