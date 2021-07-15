В Беларуси активно развивается телемедицина: теперь на прием к врачу можно попасть дистанционно

Источник материала: ОНТ

Телемедицина в Беларуси становится реальностью! Теперь для консультации с врачом необязательно выходить из дома.

Один очный прием, все же, необходим. Зато после него многие медицинские услуги можно будет получить дистанционно: мониторинг состояния пациента, консультации, постановка диагноза и многие другие.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси: «По результатам телемедицинских консультаций также может быть дистанционно оформлен электронный рецепт врача, выдана справка о состоянии здоровья, выписка из медицинских документов».

Для информационной безопасности и в целях сохранения врачебной тайны, специалисты Парка высоких технологий уже разрабатывают специальное программное обеспечение для Минздрава.

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