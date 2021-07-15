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Вышли новые серии шоу «Ты мне (не) нравишься»

15.07.2021 12:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На видеосервисе VOKA вышло продолжение шоу «Ты мне (не) нравишься». На платформе уже доступны все восемь выпусков второго сезона, героини которого не только преображаются внешне, но и учатся принимать и менять себя.

С этого сезона к команде проекта – опытным стилистам, визажистам, парикмахерам – присоединился психолог, поэтому параллельно с поиском новых образов участницы шоу пытаются решить свои внутренние проблемы, которые мешают им почувствовать себя счастливыми.

Избавиться от образа пацанки, научиться заботиться о себе, пережить расставание с мужчиной, выйти из многолетней депрессии – у всех героинь разные цели и причины, которые привели их на шоу, где они хотят изменить как свою внешность, так и внутреннее состояние. Благодаря этому в каждом выпуске зрители могут найти для себя не только много полезных советов по макияжу и подбору гардероба, но и мотивацию изменить свою жизнь к лучшему.

Присоединиться к просмотру шоу «Ты мне (не) нравишься» можно бесплатно на сайте voka.tv или в мобильном приложении VOKA после авторизации по номеру телефона.

 
 
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На видеосервисе VOKA вышло продолжение шоу «Ты мне (не) нравишься». На платформе уже доступны все восемь выпусков второго сезона, героини которого не только...
 
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