Вышли новые серии шоу «Ты мне (не) нравишься»

На видеосервисе VOKA вышло продолжение шоу «Ты мне (не) нравишься». На платформе уже доступны все восемь выпусков второго сезона, героини которого не только преображаются внешне, но и учатся принимать и менять себя.

С этого сезона к команде проекта – опытным стилистам, визажистам, парикмахерам – присоединился психолог, поэтому параллельно с поиском новых образов участницы шоу пытаются решить свои внутренние проблемы, которые мешают им почувствовать себя счастливыми.

Избавиться от образа пацанки, научиться заботиться о себе, пережить расставание с мужчиной, выйти из многолетней депрессии – у всех героинь разные цели и причины, которые привели их на шоу, где они хотят изменить как свою внешность, так и внутреннее состояние. Благодаря этому в каждом выпуске зрители могут найти для себя не только много полезных советов по макияжу и подбору гардероба, но и мотивацию изменить свою жизнь к лучшему.