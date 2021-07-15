ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва продолжает задерживать десятки нелегалов, движущихся со стороны Беларуси

15.07.2021 13:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

По предварительным данным, за минувшие сутки литовские пограничники задержали 57 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

Больше всего таких мигрантов - 37 - было задержано на территории Шальчининкского района. Среди них было 16 лиц, представившихся гражданами России из Чечни и Дагестана. По предварительным данным, это могут быть несколько семей, в них восемь несовершеннолетних. Оставшаяся часть группы – мужчины. В этой же группе были 17 граждан Афганистана и четыре гражданина Индии. Лишь у меньшей части задержанных были документы, сообщает Delfi.

По сообщению СОГГЛ, при задержании некоторые афганцы и индусы вели себя грубо, сразу же не подчинялись командам пограничников, пытались сбежать. Пограничники их догнали и задержали. Двух из них удалось задержать с помощью пилотов вертолёта. Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до появления результатов они будут изолированы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1 795 мигрантов – в 22 раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 854 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 198 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78- Гвинеи, 70- Ирана и других стран.

Гражданство части мигрантов еще устанавливается. Из-за заметно выросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, за минувшие сутки литовские пограничники задержали 57 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ад удзелу ў злачынстве да акту тэрарызму». У ПЭН-цэнтр таксама прыходзілі сілавікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by