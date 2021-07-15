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Беларуси и России в вопросе интеграции осталось обсудить энергетику и налоги

15.07.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев, передает агентство Прайм.




«Почти по трем десяткам «дорожных» достигнуты договоренности, осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства. Это не так много по отношению к тому, что уже сделано», - сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщалось ранее, посол Беларуси в России Владимир Семашко отмечал, что работа над союзными программами с Россией по углублению двусторонней экономической интеграции будет завершена до конца 2021 г. При этом он обращал внимание, что «остаются и некоторые проблемные вопросы, главным образом, в сфере экономики».

Ранее, 28 июня 2021 г, Семашко сообщал, что Минск и Москва завершают работу над 28 интеграционными программами Союзного государства. «Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 г, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств», - сказал он.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере. Об...
 
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