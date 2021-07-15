Беларуси и России в вопросе интеграции осталось обсудить энергетику и налоги













«Почти по трем десяткам «дорожных» достигнуты договоренности, осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства. Это не так много по отношению к тому, что уже сделано», - сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».





Как сообщалось ранее, посол Беларуси в России Владимир Семашко отмечал, что работа над союзными программами с Россией по углублению двусторонней экономической интеграции будет завершена до конца 2021 г. При этом он обращал внимание, что «остаются и некоторые проблемные вопросы, главным образом, в сфере экономики».



