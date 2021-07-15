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Между Польшей и ЕС разгорается скандал

15.07.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро прокомментировал вынесенный 14 июля вердикт Конституционного суда о несоответствии Конституции положений ЕС, касающихся функционирования судебной системы в Польше.

Между Польшей и ЕС разгорается скандал

Чиновник сказал, что Польша не является единственной страной, признающей верховенство конституции над законодательством ЕС, приведя в пример решение КС ФРГ, который также признал верховенство своего Основного закона над европейским правом.

«Вопреки европейским энтузиастам и сторонникам создания федерального государства Европейского союза, я стою на такой позиции, которую представил польский Конституционный суд. А именно, что национальная Конституция превалирует над европейским правом, а не наоборот, как хотели бы юристы, связанные с органами ЕС и Европейским судом», — заявил Зёбро.

По словам министра, такой же позиции придерживаются в Италии, Румынии и Франции.

 

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Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро прокомментировал вынесенный 14 июля вердикт Конституционного суда о несоответствии Конституции положений ЕС, касающихся...
 
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