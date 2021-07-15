«Все вместе это создает в целом картину хаоса и паранойи»

Источник материала: Салiдарнасць

О действиях властей при зачистке третьего сектора – без эмоций.





– Начнём с результата, – пишет Рефлексия и реакция . – Если целью было полностью уничтожить/прекратить функционирование организаций, то цель эта не достигнута (и не достижима).

Вернёмся на предыдущие волны – все «разгромленные» СМИ в целом перестроились и работают как раньше. Работает TUT.BY, работает «Еврорадио», работает «Наша Нiва». Качество контента не изменилось в целом, регулярность выхода – тоже.

«Разгромленный» Пресс-клуб проводит онлайн-конференцию, где представители всех вышеперечисленных медиа обсуждают происходящее .

«Разгромленная» «Вясна» продолжает оперативно информировать и скрупулезно вести летопись происходящего, следит за политическими процессами.

Обыск – штука крайне неприятная. Но стоит упомянуть, что обыски были в основном в офисах, где уже почти год как не было большинства сотрудников, по причине пандемии/удаленки, и по причине того, что НГО прекрасно знали, что рано или поздно в этих офисах будут обыски, поэтому все что можно было вывезено/переведено в онлайн.

Количество задержанных с прицелом на уголовку сильно меньше количества обысков, в основном это сотрудники «Вясны» . Это значит, что брали только определенных людей, политика «брать всех, кто рядом стоял» на уровне исполнителей не проводилась. Это уже не очень сильно похоже на зачистку-зачистку, скорее точечная работа.

А на что это похоже? Нельзя сказать, что это просто пшик, т.к. ключевые люди сидят (здоровья им, сил и скорейшего выхода), и всё же структурам нанесён определенный ущерб. Это похоже больше всего психологическую операцию по демотивации, и вот здесь она удалась целиком и полностью.

Так как нарративы про «новый 37-й» вчера не писал только ленивый из медийщиков. Постоянное ощущение «пришли к тому, пришли к этому, к кому ещё придут?», чтение ленты новостей формирует парализующий ужас. Вот этот ужас плюс красивая картинка погрома – это и есть результат работы, который доложат наверх заказчикам, при том, что эту картинку сами нарисовали независимые медиа.

Кто заказчик? Вероятные заказчики заседали позавчера в Петербурге, сложно сказать кто из них инициатор в большей степени. Всё больше возникает впечатление, что российская сторона устала и обессилена, просто не хочет и никак не может действовать более решительно ни в какую сторону, даёт лишь советы, которые с рвением показушно выполняются, но ни к какому разрешению кризиса не ведут, равно как и не переводят позицию РФ из лениво-отдалённой в прямую поддержку режима.

Пока это просто впечатление по прочтению всех материалов о саммите и в первую очередь статьи Колесникова . (Интересно, поднималась ли тема конституционного референдума на встрече. Пока ни одного инсайда об этом нет).

Но в целом, повторимся, есть ощущение понимания на уровне исполнителей или даже их руководства некой бессмысленности происходящего, потому что результат по уничтожению гражданского общества недостижим.

Уничтожить можно офис, можно посадить лидера, но ключевые структуры продолжают функционировать, как и раньше. За границей люди активны и недостижимы. Можно посадить всех здесь и всем сшить дела – но на это в моменте не идут, возможно потому что требуемой заказчикам фактуры нет совсем, возможно потому что нужно показывать прогресс и люди «законсервированы» на будущее, возможно потому что нет желания усердствовать и есть понимание что могут быть неконтролируемые последствия, перегни палку чуть сильнее в лишнем месте.

Кто кидал коктейли в дом Гайдукевича? Провокаторы? Возможно.

А что с пожарами на Белрыбе, МТЗ, МАЗе, подстанциях? Жара аномальная или опять провокация? Допустим.

А камеры на трассе кто позавчера спалил? Тоже провокация? Как-то многовато. Ощущения стабильности не возникает, напротив возникает ощущение что чем больше точек пытаются контролировать, тем больше их возникает.

С одной стороны, исполнение указаний и картинная закатка в асфальт, с другой – постоянные новые очаги, непонятно, то ли контролируемые, то ли неподконтрольные. Все вместе это создаёт в целом картину хаоса и паранойи.

Не факт, что это целенаправленный результат, скорее – стечение обстоятельств. Самое плохое, что может быть сейчас со стороны штабов, – это депрессия и апатия, вместо более энергичной коммуникации со всеми, в том числе с теми, кто внутри режима.

Кстати, как раз сейчас идёт подготовка к визиту Тихановской в США, и лоббисты привезут в Вашингтон горячие факты того, как громят гражданское общество. В этом плане кампания зачистки даже в плюс с точки зрения привлечения внимания к проблеме тех, кто обладает самым сильным инструментарием на планете для решения любых вопросов.