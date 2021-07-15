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«Все вместе это создает в целом картину хаоса и паранойи»
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О действиях властей при зачистке третьего сектора – без эмоций.
– Начнём с результата, – пишет
Вернёмся на предыдущие волны – все «разгромленные» СМИ в целом перестроились и работают как раньше. Работает TUT.BY, работает «Еврорадио», работает «Наша Нiва». Качество контента не изменилось в целом, регулярность выхода – тоже.
«Разгромленный» Пресс-клуб проводит онлайн-конференцию, где представители всех вышеперечисленных медиа
«Разгромленная» «Вясна» продолжает оперативно информировать и скрупулезно вести летопись происходящего, следит за политическими процессами.
Обыск – штука крайне неприятная. Но стоит упомянуть, что обыски были в основном в офисах, где уже почти год как не было большинства сотрудников, по причине пандемии/удаленки, и по причине того, что НГО прекрасно знали, что рано или поздно в этих офисах будут обыски, поэтому все что можно было вывезено/переведено в онлайн.
Количество задержанных с прицелом на уголовку сильно меньше количества обысков,
Так как нарративы про «новый 37-й» вчера не писал только ленивый из медийщиков. Постоянное ощущение «пришли к тому, пришли к этому, к кому ещё придут?», чтение ленты новостей формирует парализующий ужас. Вот этот ужас плюс красивая картинка погрома – это и есть результат работы, который доложат наверх заказчикам, при том, что эту картинку сами нарисовали независимые медиа.
Кто заказчик? Вероятные заказчики заседали позавчера в Петербурге, сложно сказать кто из них инициатор в большей степени. Всё больше возникает впечатление, что российская сторона устала и обессилена, просто не хочет и никак не может действовать более решительно ни в какую сторону, даёт лишь советы, которые с рвением показушно выполняются, но ни к какому разрешению кризиса не ведут, равно как и не переводят позицию РФ из лениво-отдалённой в прямую поддержку режима.
Пока это просто впечатление по прочтению всех материалов о саммите и в первую очередь
Уничтожить можно офис, можно посадить лидера, но ключевые структуры продолжают функционировать, как и раньше. За границей люди активны и недостижимы. Можно посадить всех здесь и всем сшить дела – но на это в моменте не идут, возможно потому что требуемой заказчикам фактуры нет совсем, возможно потому что нужно показывать прогресс и люди «законсервированы» на будущее, возможно потому что нет желания усердствовать и есть понимание что могут быть неконтролируемые последствия, перегни палку чуть сильнее в лишнем месте.
Кто кидал коктейли в дом Гайдукевича? Провокаторы? Возможно.
А что с пожарами на Белрыбе, МТЗ, МАЗе, подстанциях? Жара аномальная или опять провокация? Допустим.
А камеры на трассе кто позавчера спалил? Тоже провокация? Как-то многовато. Ощущения стабильности не возникает, напротив возникает ощущение что чем больше точек пытаются контролировать, тем больше их возникает.
Не факт, что это целенаправленный результат, скорее – стечение обстоятельств. Самое плохое, что может быть сейчас со стороны штабов, – это депрессия и апатия, вместо более энергичной коммуникации со всеми, в том числе с теми, кто внутри режима.
Кстати, как раз сейчас идёт подготовка к визиту Тихановской в США, и лоббисты привезут в Вашингтон горячие факты того, как громят гражданское общество. В этом плане кампания зачистки даже в плюс с точки зрения привлечения внимания к проблеме тех, кто обладает самым сильным инструментарием на планете для решения любых вопросов.
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О зачистке третьего сектора – без эмоций.
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