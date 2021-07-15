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Драники и котлета по-киевски. Белорусские звёзды рассказали, что едят на «Славянском базаре»

15.07.2021 13:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Предусмотрены ли гастрофестивали, рестораторы готовы вообще? Может быть, есть какие-то любимые рестораны, заведения или любимое фестивальное блюдо у кого-то из вас?

Драники и котлета по-киевски. Белорусские звёзды рассказали, что едят на «Славянском базаре»

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня традиция есть. В первый раз, когда я попала на «Славянский базар» и получила васильки – мне было 16 лет, еще только выдали паспорт – я заказала киевскую котлету. Теперь это стало таким талисманом, что ли. Я каждый раз приезжаю, первое, что я делаю – ем киевскую котлету. Какая-то в ней есть своя романтика.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Есть возможность куда-то выйти за пределы амфитеатра у артистов? Погулять по улицам, сходить в кафе, ресторан, может быть, музеи какие-то посетить?

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Касаемо лично меня, я туда еду не есть. Я завидую тем людям, которые… Чем больше твоя статусность повышается, тем ответственности больше. Когда-то только самые первые шаги на «Славянском базаре». Я помню, было время походить там, что-то купить. Сейчас я приезжаю – получается беготня, и я с завистью сморю на тех людей, у которых есть возможность походить, что-то выбрать, купить. А мне обязательно нужно сувениры детям привезти. Я же ездила!

Драники и котлета по-киевски. Белорусские звёзды рассказали, что едят на «Славянском базаре»

Алеся Лакина:
А какие вы сувениры везете детям?

Жанет:
Как правило, что-то сделанное мастерами белорусскими, что-то сделанное своими руками. Это самое ценное, потому что в этом особенная своя есть энергетика.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Алена, ваше любимое блюдо на «Славянском базаре»?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Если учесть, что Алена Ланская уже три года вегетарианка, то особо не могу сказать, какие у меня любимые блюда. Но в основном, конечно же, это драники традиционные, когда есть возможность выйти в город, тогда очень хочется посетить ночную жизнь, потому что она действительно уникальна, удивительна. И настроение ночной жизни такое праздничное, хочется с людьми, в толпу. Но сильно в толпу не уйдешь, потому что тебя всегда узнают, всегда ты фотографируешься. Прошлый год показал, что даже маска не помогает.

Екатерина Забенько:
Все равно узнавали, даже в маске?

Алена Ланская:
Конечно. Есть определенные места, рестораны, которые ты посещаешь и тебя там ждут.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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