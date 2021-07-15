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В Горецком районе задержали машину с почти 2 т лома черных металлов

15.07.2021 13:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе сотрудники милиции задержали машину с почти 2 т лома черных металлов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Горецкого РОВД вблизи деревни Ходоровка задержали автомобиль ГАЗ. В грузовом отсеке они обнаружили лом черных металлов - почти 2 т.

Водитель фургона, 35-летний нигде не работающий житель Горок, документов на перевозимый груз не предоставил. Сотрудникам милиции пояснил, что указанный металл собирал на территории района, хотел сдать в пункт приема для получения денег. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Как пояснили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, за 6 месяцев текущего года сотрудниками милиции области изъято 150 т лома черного и более 19 т лома цветного металла на общую сумму почти Br160 тыс.-0-

В Горецком районе задержали машину с почти 2 т лома черных металлов
Фото УВД Могилевского облисполкома

 
Теги: Могилев
 
 
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Водитель фургона сотрудникам милиции пояснил, что указанный металл собирал на территории района, хотел сдать в пункт приема для получения денег.
 
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