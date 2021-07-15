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Кремль подтвердил совместное с Лукашенко противостояние удушающим санкциям
Источник материала: АФН
Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства.
Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что Путин и Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада.
"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», - подтвердил Песков
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им...
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