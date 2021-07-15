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Песков рассказал о разработке Москвой мер поддержки Минска на фоне "удушающих" санкций
Источник материала: Партизан
После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству РФ о проработке вопросов поддержки Минска на фоне "удушающих" санкций Запада.
Об том сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.
"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, кто будет готовить этот план и каковы его основные параметры.
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После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству РФ о проработке вопросов поддержки Минска на фоне "удушающих" санкций...
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