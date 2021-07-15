ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков рассказал о разработке Москвой мер поддержки Минска на фоне "удушающих" санкций

15.07.2021 13:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству РФ о проработке вопросов поддержки Минска на фоне "удушающих" санкций Запада.

Об том сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.

"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, кто будет готовить этот план и каковы его основные параметры.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству РФ о проработке вопросов поддержки Минска на фоне "удушающих" санкций...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси активно развивается телемедицина: теперь на прием к врачу можно попасть дистанционно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by