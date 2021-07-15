Биржа: основные валюты существенно просели на торгах в четверг

Три основные иностранные валюты серьезно сдали свои позиции по итогам торгов 14 июля.





Свои сессии они завершили на следующих позициях:

российский рубль — 3,4317 белорусского рубля за 100 российских (-0,0261 пункта);

доллар — 2,5442 белорусского рубля (-0,0171 пункта);

евро — 3,0112 белорусского рубля (-0,01 пункта).

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