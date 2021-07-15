|
Биржа: основные валюты существенно просели на торгах в четверг
Источник материала: Навiны
Три основные иностранные валюты серьезно сдали свои позиции по итогам торгов 14 июля.
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
российский рубль — 3,4317 белорусского рубля за 100 российских (-0,0261 пункта);
доллар — 2,5442 белорусского рубля (-0,0171 пункта);
евро — 3,0112 белорусского рубля (-0,01 пункта).
Читайте также:
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три основные иностранные валюты серьезно сдали свои позиции по итогам торгов 14 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)