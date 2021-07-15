ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Давление на «Нашу Ніву» продолжается — силовики вновь пришли в редакцию

15.07.2021 13:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Силовики 15 июля снова пришли в редакцию «Нашай Нівы», сообщает телеграм-канал издания.

Давление на «Нашу Ніву» продолжается — силовики вновь пришли в редакцию
Фото носит иллюстративный характер

8 июля в помещении редакции прошел обыск, была изъята техника и документы, некоторое имущество испорчено, после чего помещение было опечатано, отмечает «НН».

Как сообщает редакция, героев публикаций издания «склоняют заявить, что журналисты им платили» за интервью и участие в политических акциях.

«Наша Ніва» — независимое СМИ, в своей работе мы всегда руководствовались законом и журналистскими стандартами, мы никогда не платили героям публикаций, не склоняли их ни к каким действиям, мы объективно освещали происходящее в Беларуси и за рубежом», — заявляют в «НН».

В издании также подчеркнули, что не вынуждали героев публикаций «занимать ту или иную политическую позицию». «Издание не является политическим игроком, наша задача — правдиво освещать события в стране и за рубежом», — добавили в редакции.

Утром 8 июля сайт nn.by был заблокирован по решению Министерства информации «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В этот же день прошли обыски в редакции, офисе бухгалтерии и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны. Это главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред «Нашай гісторыі» Андрей Дынько. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски проходили по этой и 293-й статье (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными.

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты. Среди задержанных представители лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», включая его руководителя Алеся Беляцкого.

Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики 15 июля снова пришли в редакцию «Нашай Нівы», сообщает телеграм-канал издания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як «Голос» падлічыў, што Ціханоўская перамагла ў першым туры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by