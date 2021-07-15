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Давление на «Нашу Ніву» продолжается — силовики вновь пришли в редакцию
Источник материала: Навiны
Силовики 15 июля снова пришли в редакцию «Нашай Нівы», сообщает телеграм-канал издания.
8 июля в помещении редакции прошел обыск, была изъята техника и документы, некоторое имущество испорчено, после чего помещение было опечатано, отмечает «НН».
Как сообщает редакция, героев публикаций издания «склоняют заявить, что журналисты им платили» за интервью и участие в политических акциях.
«Наша Ніва» — независимое СМИ, в своей работе мы всегда руководствовались законом и журналистскими стандартами, мы никогда не платили героям публикаций, не склоняли их ни к каким действиям, мы объективно освещали происходящее в Беларуси и за рубежом», — заявляют в «НН».
В издании также подчеркнули, что не вынуждали героев публикаций «занимать ту или иную политическую позицию». «Издание не является политическим игроком, наша задача — правдиво освещать события в стране и за рубежом», — добавили в редакции.
Утром 8 июля сайт nn.by был заблокирован по решению Министерства информации «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
В этот же день прошли обыски в редакции, офисе бухгалтерии и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны. Это главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред «Нашай гісторыі» Андрей Дынько. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски проходили по этой и 293-й статье (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными.
По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время
Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).
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Силовики 15 июля снова пришли в редакцию «Нашай Нівы», сообщает телеграм-канал издания.
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