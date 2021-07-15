Давление на «Нашу Ніву» продолжается — силовики вновь пришли в редакцию

Силовики 15 июля снова пришли в редакцию «Нашай Нівы», сообщает телеграм-канал издания.



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8 июля в помещении редакции прошел обыск, была изъята техника и документы, некоторое имущество испорчено, после чего помещение было опечатано, отмечает «НН».

Как сообщает редакция, героев публикаций издания «склоняют заявить, что журналисты им платили» за интервью и участие в политических акциях.

«Наша Ніва» — независимое СМИ, в своей работе мы всегда руководствовались законом и журналистскими стандартами, мы никогда не платили героям публикаций, не склоняли их ни к каким действиям, мы объективно освещали происходящее в Беларуси и за рубежом», — заявляют в «НН».

В издании также подчеркнули, что не вынуждали героев публикаций «занимать ту или иную политическую позицию». «Издание не является политическим игроком, наша задача — правдиво освещать события в стране и за рубежом», — добавили в редакции.

Утром 8 июля сайт nn.by был заблокирован по решению Министерства информации «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В этот же день прошли обыски в редакции, офисе бухгалтерии и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны. Это главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред «Нашай гісторыі» Андрей Дынько. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски проходили по этой и 293-й статье (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными.

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты. Среди задержанных представители лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», включая его руководителя Алеся Беляцкого.

Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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