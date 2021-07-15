ЕС обещает новые санкции в ответ на репрессии режима Лукашенко

Новая волна репрессий в Беларуси является «еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, чтобы заставить замолчать все диссидентские голоса и подавить гражданское пространство». Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с прошедшими 14 июля в Беларуси обысками и арестами.





«Подавляя свое собственное общество, режим Лукашенко еще больше углубляет свой раскол с белорусским народом, — отметил Боррель. — ЕС призывает власти Беларуси придерживаться международных обязательств страны по соблюдению прав человека и основных свобод. Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас составляет более 550 человек. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности».

По словам Борреля, ЕС продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению к ответственности виновных в репрессиях в Беларуси, в том числе в рамках СПЧ ООН и Международной платформы подотчетности для Беларуси.

«За серьезные нарушения прав человека и основных свобод придется заплатить, — заявил Боррель. — ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать делать все необходимое для поддержки народа Беларуси. Мы продолжим поддерживать всех правозащитников, независимые голоса и всех угнетенных в Беларуси».

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты. Среди задержанных представители лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», включая его руководителя Алеся Беляцкого.

Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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