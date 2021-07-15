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ЕС обещает новые санкции в ответ на репрессии режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Новая волна репрессий в Беларуси является «еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, чтобы заставить замолчать все диссидентские голоса и подавить гражданское пространство». Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с прошедшими 14 июля в Беларуси обысками и арестами.
«Подавляя свое собственное общество, режим Лукашенко еще больше углубляет свой раскол с белорусским народом, — отметил Боррель. — ЕС призывает власти Беларуси придерживаться международных обязательств страны по соблюдению прав человека и основных свобод. Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас составляет более 550 человек. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности».
По словам Борреля, ЕС продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению к ответственности виновных в репрессиях в Беларуси, в том числе в рамках СПЧ ООН и Международной платформы подотчетности для Беларуси.
«За серьезные нарушения прав человека и основных свобод придется заплатить, — заявил Боррель. — ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать делать все необходимое для поддержки народа Беларуси. Мы продолжим поддерживать всех правозащитников, независимые голоса и всех угнетенных в Беларуси».
По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время
Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).
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Новая волна репрессий в Беларуси является «еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, чтобы...
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