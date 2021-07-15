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В Кремле назвали санкции ЕС в отношении режима Лукашенко «удушающими»

15.07.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Кремле назвали санкции ЕС в отношении режима Лукашенко «удушающими»
Тема санкций обсуждалась во время визита Александра Лукашенко в Санкт Петербург 13 июля / Reuters
Москва готова оказать поддержку Александру Лукашенко на фоне санкций, c которыми столкнулся белорусский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Дмитрия Пескова, эта тема обсуждалась во время последнего визита Лукашенко в Россию. Белорусский руководитель встречался с Владимиром Путиным во вторник, проговорил более 5 часов, но заявлений по итогам этой встречи сделано не было.

Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что по итогам переговоров было решено выработать совместный план противодействия санкциям.

"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня ", — сказал Песков журналистам. Журналисты поинтересовались, что будет в этом плане, и кто будет его готовить.


Никаких подробностей Песков не сообщил, сказал лишь, что "даны поручения правительствам, которые работают в этом плане".

Июльская встреча Лукашенко и Путина стала четвертой с начала года. Темами переговоров были заявлены "развитие сотрудничества в различных сферах" и "международная проблематика".

Экономические санкции против Беларуси были введены ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. Пассажирский самолет, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске, после чего были задержаны двое пассажиров. В отношении них возбуждены уголовные дела. В ЕС это происшествие назвали "актом государственного терроризма".
 
Теги: Минск
 
 
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