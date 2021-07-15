Источник материала: UDF



Тема санкций обсуждалась во время визита Александра Лукашенко в Санкт Петербург 13 июля / Reuters

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"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня ", — сказал Песков журналистам. Журналисты поинтересовались, что будет в этом плане, и кто будет его готовить.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кремле назвали санкции ЕС в отношении режима Лукашенко «удушающими» Москва обещает поддерживать Лукашенко.