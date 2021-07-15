Источник материала: UDF



Фото: Pixabay.com

"Пока мы не понимаем, в чем причина, и прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу сайта", – отмечают в "Сильных новостях".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перестал открываться сайт гомельских «Сильных новостей» В редакции осторожно говорят «о технических проблемах».