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Перестал открываться сайт гомельских «Сильных новостей»
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
"Пока мы не понимаем, в чем причина, и прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу сайта", – отмечают в "Сильных новостях".
Напомним, в прошлую пятницу в редакцию и домой к сотрудникам портала пришли силовики. Обыски прошли в том числе у главного редактора Анны Якштас, создателя "Сильных Новостей" Петра Кузнецова, нескольких журналистов .
В те дни силовики приходили с обысками в редакции многих независимых медиа. Ряд журналистов были задержаны, в том числе сотрудники "Нашей Нивы". Представитель КГБ Константин Бычек позднее объяснил, что эти задержания проводились в рамках широкомасштабной операции "по зачистке от радикально настроенных лиц".
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