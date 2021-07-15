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Угон авто и ДТП со служебным транспортом - в Бобруйском районе задержали нетрезвого водителя

15.07.2021 14:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /корр. БЕЛТА/. Угон машины, ДТП со служебным транспортом и преследование ГАИ - в Бобруйском районе задержали нетрезвого водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"14 июля в Бобруйском районе на автодороге М5 инспекторы попытались остановить водителя Сitroen Xantia, нарушавшего правила маневрирования, однако последний продолжил движение. Не обращая внимания на неоднократные сигналы и требования ГАИ об остановке, водитель пытался уйти от ответственности, однако все же был остановлен. Во многом это стало возможным благодаря неравнодушию водителя микроавтобуса, который, заметив преследование ГАИ, помог задержать нарушителя. Вдобавок ко всему водитель Сitroen, останавливая авто, совершил ДТП со служебным автомобилем Geely", - рассказали в Госавтоинспекции.

Беглецом оказался 35-летний ранее судимый житель Барановичей, не имеющий водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало у него 2 промилле алкоголя. Кроме того, при дальнейшем разбирательстве выяснилось, что помимо всего мужчина совершил угон машины Сitroen.

"Нетрезвому угонщику придется ответить по всей строгости закона. Только за нарушение ПДД на него составлено 6 административных протоколов, в том числе за управление транспортом в нетрезвом состоянии, бесправную поездку, невыполнение требований об остановке", - подчеркнули в ГАИ.

По факту угона проводится проверка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Нетрезвому угонщику придется ответить по всей строгости закона. Только за нарушение ПДД на него составлено 6 административных протоколов, в том числе за...
 
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