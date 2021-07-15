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Таможня России раскрыла контрабанду нефти в Украину на 2 млрд. российских рублей

15.07.2021 14:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральная таможенная служба провела проверку и обнаружила, что танкер незаконно перевез из России в Украину 80 тыс. т нефти стоимостью более 2 млрд руб.

По данным ФТС, речь идет о танкере ALTAI. Он загрузился в Новороссийске и указал в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста, но, как считают таможенники, на самом деле отправился в украинский Южный, где и выгрузил нефть, передает РБК.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — говорится в сообщении.

Таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном объеме (ч. 1 ст. 226.1 УК, лишение свободы на срок от трех до семи лет).

 
 
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Федеральная таможенная служба провела проверку и обнаружила, что танкер незаконно перевез из России в Украину 80 тыс. т нефти стоимостью более 2 млрд руб.
 
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