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В телеграме разместили персональные данные председателя районного суда Минска. Прокуратура возбудила уголовное дело

15.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.




Сообщается, что прокуратурой Заводского района Минска установлены признаки незаконного распространения информации о частной жизни другого лица – председателя районного суда.
 
«Участник одного из Telegram-каналов в июне 2021 года без согласия потерпевшей распространил в сети Интернет информацию о месте ее работы и проживания, а также персональные данные. Указанные сведения, составлявшие личную тайну потерпевшей, распространены исключительно в связи с осуществлением ею служебной деятельности», — говорится в сообщении. 
 
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.203-1 Уголовного кодекса. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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