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Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Линию по производству нескольких видов конфет запустили 15 июля в ивенецком филиале кондитерской фабрики «Слодыч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в открытии принял премьер-министр Беларуси.
Новое направление позволит увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. Это важный импортозамещающий проект. Предприятие планирует наладить поставки в том числе и за рубеж. Также главе правительства доложили о ходе модернизации и перспективах филиала.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Также Роман Головченко провел рабочее совещание с руководством Минского облисполкома и Воложинского райисполкома. Речь шла о развитии в текущей пятилетке. Обсуждались перспективы отдельных отраслей, а также инвестиционный потенциал.
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Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко
Новости Беларуси. Линию по производству нескольких видов конфет запустили 15 июля в ивенецком филиале кондитерской фабрики «Слодыч», сообщили в программе Новости...
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