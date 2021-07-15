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Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко

15.07.2021 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Линию по производству нескольких видов конфет запустили 15 июля в ивенецком филиале кондитерской фабрики «Слодыч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в открытии принял премьер-министр Беларуси.

Роман Головченко отметил значимость возрождения предприятий в развитии регионов.

Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко

Новое направление позволит увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. Это важный импортозамещающий проект. Предприятие планирует наладить поставки в том числе и за рубеж. Также главе правительства доложили о ходе модернизации и перспективах филиала.

Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций. Оно получило новую жизнь, сюда начали возвращаться люди. Есть намерение сделать аналогичный пример с молодечненским кондитерским предприятием, поэтому мы сейчас еще пообсуждаем, как использовать этот опыт для других предприятий республики. Не секрет, что в каждом районе есть такие объекты, которые в силу разных причин оказались в далеко не лучшем состоянии, надо просто ими заняться, туда вдохнуть новую жизнь.

Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко

Также Роман Головченко провел рабочее совещание с руководством Минского облисполкома и Воложинского райисполкома. Речь шла о развитии в текущей пятилетке. Обсуждались перспективы отдельных отраслей, а также инвестиционный потенциал.

 
 
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Новости Беларуси. Линию по производству нескольких видов конфет запустили 15 июля в ивенецком филиале кондитерской фабрики «Слодыч», сообщили в программе Новости...
 
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