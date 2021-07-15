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Минимум 19 человек погибло после прохождения циклона «Бернд»
Источник материала: Навiны
После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.
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Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.
Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.
Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна — Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.
Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн — Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.
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После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся...
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