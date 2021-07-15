Минимум 19 человек погибло после прохождения циклона «Бернд»

После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.





Как пишет DW , не менее 19 человек в различных районах на западе страны погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.

Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна — Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн — Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.