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Минимум 19 человек погибло после прохождения циклона «Бернд»

15.07.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.

Минимум 19 человек погибло после прохождения циклона «Бернд»

Как пишет DW, не менее 19 человек в различных районах на западе страны погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.

Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна — Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн — Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

 

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После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся...
 
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