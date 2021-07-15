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Минюст подал иск о приостановке деятельности движения «За Свободу»

15.07.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Верховный суд 19 июля рассмотрит иск Министерства юстиции о приостановлении деятельности правозащитно-просветительского общественного объединения «Движения «За Свободу». Официальное уведомление об этом получило руководство организации.

Минюст подал иск о приостановке деятельности движения «За Свободу»

Минюст вынес письменное предупреждение организации 21 мая основанием для него «послужило нарушение законодательства, допущенное ППОО «Движение «За Свободу», в части непредоставления документов о наличии у общественного объединения юридического адреса».

Ликвидировать эти нарушения, по данным материалов иска ведомства, объединение должно было до 11 июля и не ответило на письмо о предоставлении документов.

«Принимая во внимание изложенное, просим Верховный суд принять решение о приостановлении деятельности ППОО «Движение «За Свободу» сроком на один месяц», — сказано в исковом заявлении.

Как считает председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, Минюст обратился в Верховный суд о приостановлении деятельности «по абсолютно надуманным причинам».

«Формально нам вменяют, что на этот момент мы не имеем юридического адреса. Неизвестно, почему Минюст сделал такой вывод. Договор о представлении адреса и документ, который подтверждает оплату на текущий период, мы представили вместе с другими документами, когда сдавали документы на проверку», — сообщал Губаревич в комментарии БелаПАН.

Он надеется что ведомство найдет эти документы у себя, принесет на заседание, и это станет основой для отмены иска.

Как сообщалось, 25 июня «За Свободу» получило из Министерства юстиции предписание до 13 июля предоставить ряд документов в рамках изучения деятельности общественного объединения. Собранные 42 документа на 249 страницах были переданы в срок.

14 июля в офисе движения прошел обыск, после чего помещение было опечатано.

 

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Теги: Минск
 
 
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Верховный суд 19 июля рассмотрит иск Министерства юстиции о приостановлении деятельности правозащитно-просветительского общественного объединения «Движения «За...
 
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