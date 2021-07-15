Куда вложить 5000 рублей? Выбираем вклады с максимальными ставками

Топ-5 вкладов в белорусских рублях с максимальной ставкой
Для поиска подходящих продуктов воспользуемся нашим сервисом подбора депозитов. Поставим в первое окошко сумму в 5 000 руб., больше никаких ограничений задавать не будем, а затем выберем вклады с максимальной ставкой.
Итак, наш список предложений на сегодняшний день выглядит так.
Мультивалютный депозит с выбором срока вложения, от которого зависит ставка. Если бы ставка в 19,5% действовала при вложении на любой период, то именно этот продукт стоял бы на первом месте нашей выборки. Однако у него есть преимущества, их можно увидеть при расчете конкретного вложения.
Основные условия депозита:
ставка для вклада в белорусских рублях – от 18,3% до 19,5%, максимальная ставка действует на сроке 7 месяцев;
срок – от 3 месяцев до 2 лет;
разрешаются пополнения;
есть капитализация;
открытие онлайн;
досрочного возврата нет.
Расчет вложения 5 000 руб. на 7 месяцев с капитализацией:
доход – 595,04 руб.;
налог – 77,35 руб.;
чистый доход – 517,69.;
эффективная ставка по вкладу больше 20%. Такое возможно благодаря капитализации, которая проявляет себя именно на долгих сроках.
Это тоже депозит с различными вариантами по условиям. Сейчас мы выбираем онлайн-депозит, потому что удаленное оформление прибавляет 0,25% к годовой ставке. Максимальная ставка назначена при сроке вклада 190 дней.
Основные параметры:
ставка – 18,75%;
срок – от 45 до 375 дней;
минимальная сумма вклад – 10 руб.;
открытие в интернет-банке или мобильном приложении;
допускаются пополнения;
проценты можно перечислять на отдельный счет или оставить для капитализации.
Расчет вложения 5 000 руб. на 190 дней с капитализацией:
доход – 515,17 руб.;
налог – 66,97 руб.;
чистый доход 428,20 руб.
эффективная ставка – 19,45%.
Ставка ниже, чем в предыдущем варианте, но доход выше из-за большего срока. Если же увеличить срок вложения – ставка упадет до 13,75%. А для вложения на 45 дней назначено 17,25% годовых, на 3 месяца – 18,55%.
Ставка по этому вкладу ниже, чем по уже перечисленным депозитам, но доход по расчету оказывается выше. Еще одно достоинство этого продукта – простые условия.
Основные параметры вклада:
ставка – 18,5%;
срок – 14 месяцев;
минимальная сумма – 100 руб.;
пополнение возможно в первые 2 месяца;
есть капитализация.
нет досрочного снятия.
Расчет вложения 5 000 руб. на 14 месяцев:
доход – 1 194,27 руб.
налога нет, так как срок вложения в рублях больше 1 года;
эффективная ставка – 20,47%.
Как видим, эффективная ставка за счет капитализации процентов и отсутствия налогов, оказалась выше, чем у вкладов с более высокой заявленной ставкой. Кроме того, такую же ставку в 18,5%, как и БТА Банк, предлагает депозит Идея Банка«Онлайн 13 безотзывный», только срок вложения короче (13 месяцев, соответственно ниже доход – 100,22 руб.)
Краткосрочные вложения
Все описанные выше депозиты – безотзывные и на довольно длинные сроки. Забрать деньги из банка получится не раньше, чем через 4 месяца. Что делать, если вы все-таки не хотите расставаться с деньгами на такой срок? Посмотрим, что предлагают банки по краткосрочным вкладам. Добавим в окошке подбора вкладов срок 1-3 месяца и получим почти сотню предложений.
Вот наш список лидеров по принципу: «один банк – один вклад»:
Как видим, ставки на краткосрочных вкладах не намного ниже чем у пятерки с максимальным процентом, но из-за сроков вложения доход получается меньше.
Долгосрочные валютные депозиты
Сделаем еще одно сравнение, переведем 5 000 рублей в доллары по текущему курсу и вложим эту сумму на срок не менее 2 лет, чтобы не платить подоходный налог с процентов. Его, напомним, взимают при вложении в рублях на срок менее года и в валюте при сроке менее 2 лет.
Для ровного счета примем сумму в 2 000 $, хотя это чуть больше 5 тысяч рублей. Опять восользуемся сервисом подбора вкладов на нашем сайте:
Белгазпромбанк, депозит «Лояльный», срок – 25 месяцев, ставка – 3,50%, доход – 151,05 долл., капитализация, возможность пополнения, открытие онлайн.
Банк Дабрабыт, депозит «Шчодры», ставка – 3,50%, срок – 24 месяцев, доход – 144,8 $, есть: капитализация, возможность пополнения.
Банк БелВЭБ, «Сберегательный вкл@д USD», ставка – 3,50%, срок – 24 месяца, доход – 144,8 $, есть: капитализация, возможность пополнения.
Белагропромбанк, депозит «Плюс к стабильности в валюте», ставка – 3,50%, 735 дней, доход – 147,92 $, есть: капитализация, возможность пополнения, открытие онлайн.
Как видим, вариантов со ставками немного – везде 3,5% годовых, разница по доходу между всеми вариантами меньше 3 $ и только между депозитом на 2 года и на 735 дней. Отдельно скажем, что в этой категории уже появились валютные депозиты со ставкой 3,75% (их предлагает Белгазпромбанк), но с ограничением по минимальной сумме первоначального взноса – от 25 тыс. $.
Если же пересчитать обратно в рубли, то выяснится, что доход по валютному вкладу на 2 года меньше, чем по вкладу в белорусских рублях на 6 месяцев.