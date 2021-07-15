Куда вложить 5000 рублей? Выбираем вклады с максимальными ставками

Источник материала: Myfin



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Топ-5 вкладов в белорусских рублях с максимальной ставкой

Для поиска подходящих продуктов воспользуемся нашим сервисом подбора депозитов . Поставим в первое окошко сумму в 5 000 руб., больше никаких ограничений задавать не будем, а затем выберем вклады с максимальной ставкой.

Итак, наш список предложений на сегодняшний день выглядит так.

Этот продукт — чемпион по номинальной ставке — 19,5%! Таких ставок мы уже давно не видели. Вклад появился в этом месяце.

Основные условия депозита:

годовая ставка — 19,5%;

срок вложения — 120 дней;

минимальная сумма вклада – 50 руб.;

допускается пополнение вклада в течение срока вложения;

действует капитализация — добавление процентов за период к основной сумме и расчет процентов следующего периода от большей суммы;

есть пролонгация — можно оставить деньги на депозите еще на один срок на тех же условиях.

снять вклад раньше срока нельзя — он безотзывный.



Фото: Myfin.by

Посчитаем, что принесет нам вложение 5 000 руб. на максимальный срок в 120 дней. Мы не пополняем вклад, но оставляем проценты для капитализации.

доход по процентам — 331,96 руб.;

налог с начисленных процентов — 43,15 руб.;

чистый доход клиента — 288,81 руб.

эффективная ставка (отношение реально начисленного процентного дохода к вложенной сумме) — 19,92%.

Рассмотрим еще несколько депозитов по той же схеме.

Мультивалютный депозит с выбором срока вложения, от которого зависит ставка. Если бы ставка в 19,5% действовала при вложении на любой период, то именно этот продукт стоял бы на первом месте нашей выборки. Однако у него есть преимущества, их можно увидеть при расчете конкретного вложения.

Основные условия депозита:

ставка для вклада в белорусских рублях – от 18,3% до 19,5%, максимальная ставка действует на сроке 7 месяцев;

срок – от 3 месяцев до 2 лет;

разрешаются пополнения;

есть капитализация;

открытие онлайн;

досрочного возврата нет.



Фото: Myfin.by

Расчет вложения 5 000 руб. на 7 месяцев с капитализацией:

доход – 595,04 руб.;

налог – 77,35 руб.;

чистый доход – 517,69.;

эффективная ставка по вкладу больше 20%. Такое возможно благодаря капитализации, которая проявляет себя именно на долгих сроках.

Еще один мультивалютный вклад со ставкой, зависящей от срока размещения.

Основные параметры:

ставка по вкладам в рублях – до 19,5%;

срок – от 95 дней до 735 дней;

пролонгации нет;

есть капитализация процентов;

досрочный возврат вклада не предусмотрен;

оформление онлайн.



Фото: Myfin.by

Расчет для вложения 5 000 руб. на 185 дней:

доход – 494,18 руб.;

налог – 64,24 руб.;

чистый доход – 429,94 руб.;

эффективная ставка – 19,50%.

Это тоже депозит с различными вариантами по условиям. Сейчас мы выбираем онлайн-депозит, потому что удаленное оформление прибавляет 0,25% к годовой ставке. Максимальная ставка назначена при сроке вклада 190 дней.

Основные параметры:

ставка – 18,75%;

срок – от 45 до 375 дней;

минимальная сумма вклад – 10 руб.;

открытие в интернет-банке или мобильном приложении;

допускаются пополнения;

проценты можно перечислять на отдельный счет или оставить для капитализации.



Фото: Myfin.by

Расчет вложения 5 000 руб. на 190 дней с капитализацией:

доход – 515,17 руб.;

налог – 66,97 руб.;

чистый доход 428,20 руб.

эффективная ставка – 19,45%.

Ставка ниже, чем в предыдущем варианте, но доход выше из-за большего срока. Если же увеличить срок вложения – ставка упадет до 13,75%. А для вложения на 45 дней назначено 17,25% годовых, на 3 месяца – 18,55%.

БТА Банк Депозит «БТА+» безотзывный

Ставка по этому вкладу ниже, чем по уже перечисленным депозитам, но доход по расчету оказывается выше. Еще одно достоинство этого продукта – простые условия.

Основные параметры вклада:

ставка – 18,5%;

срок – 14 месяцев;

минимальная сумма – 100 руб.;

пополнение возможно в первые 2 месяца;

есть капитализация.

нет досрочного снятия.



Фото: Myfin.by

Расчет вложения 5 000 руб. на 14 месяцев:

доход – 1 194,27 руб.

налога нет, так как срок вложения в рублях больше 1 года;

эффективная ставка – 20,47%.

Как видим, эффективная ставка за счет капитализации процентов и отсутствия налогов, оказалась выше, чем у вкладов с более высокой заявленной ставкой. Кроме того, такую же ставку в 18,5%, как и БТА Банк, предлагает депозит Идея Банка «Онлайн 13 безотзывный» , только срок вложения короче (13 месяцев, соответственно ниже доход – 100,22 руб.)

Краткосрочные вложения



Фото: Myfin.by

Все описанные выше депозиты – безотзывные и на довольно длинные сроки. Забрать деньги из банка получится не раньше, чем через 4 месяца. Что делать, если вы все-таки не хотите расставаться с деньгами на такой срок? Посмотрим, что предлагают банки по краткосрочным вкладам. Добавим в окошке подбора вкладов срок 1-3 месяца и получим почти сотню предложений.

Вот наш список лидеров по принципу: «один банк – один вклад»:

Как видим, ставки на краткосрочных вкладах не намного ниже чем у пятерки с максимальным процентом, но из-за сроков вложения доход получается меньше.

Долгосрочные валютные депозиты



Фото: Myfin.by

Сделаем еще одно сравнение, переведем 5 000 рублей в доллары по текущему курсу и вложим эту сумму на срок не менее 2 лет, чтобы не платить подоходный налог с процентов. Его, напомним, взимают при вложении в рублях на срок менее года и в валюте при сроке менее 2 лет.

Для ровного счета примем сумму в 2 000 $, хотя это чуть больше 5 тысяч рублей. Опять восользуемся сервисом подбора вкладов на нашем сайте:

Как видим, вариантов со ставками немного – везде 3,5% годовых, разница по доходу между всеми вариантами меньше 3 $ и только между депозитом на 2 года и на 735 дней. Отдельно скажем, что в этой категории уже появились валютные депозиты со ставкой 3,75% (их предлагает Белгазпромбанк), но с ограничением по минимальной сумме первоначального взноса – от 25 тыс. $.

Если же пересчитать обратно в рубли, то выяснится, что доход по валютному вкладу на 2 года меньше, чем по вкладу в белорусских рублях на 6 месяцев.